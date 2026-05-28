Глава Рязани Татьяна Панфилова выступила с отчетом о работе гордумы за 2025 год

Глава Рязани Татьяна Панфилова выступила с отчетом о работе городской думы за 2025 год. Доклад был представлен на заседании в четверг, 28 мая.

Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова отметила, что 2025 год стал знаковым для Рязани и всей страны в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты 26 участникам и инвалидам войны присвоили звание «Почетный гражданин Рязани». Медалями «Рязань — город трудовой доблести» наградили более 80 местных жителей и 13 предприятий.

В 2025 году состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» в сквере около вокзала «Рязань-2″. Также в преддверии празднования выполнили реконструкцию Скорбященского мемориала, ремонт скульптурной группы и монумента Победы.

Татьяна Панфилова напомнила о важности поддержки участников Специальной военной операции и рассказала, что в сентябре прошлого года Рязань совместно с Тулой и Дагестаном в рамках акции „Когда мы едины — мы непобедимы!“ отправила гуманитарную помощь в зону СВО.

Кроме того, в Рязани проводили конференции и форумы, которые посещали гости из других регионов. Такие мероприятия позволили обменяться опытом и обсудить важные вопросы.

Глава города рассказала о работе в сфере благоустройства общественных территорий, капитального строительства, ремонта дорог и коммунальной инфраструктуры. За 2025 год отремонтировали 51 дворовую территорию, парк Морской Славы, Лесопарк, парк около Черезовских прудов, площадь Победы, школы, оздоровительный лагерь „Сказка“ и 11 участков дорог в рамках программы „Окраины“.

"На постоянном контроле у депутатов находятся проведение ремонтных работ в учреждениях социальной сферы, организация питания учащихся школ, а также деятельность по выявлению фактов вандализма и принятые меры, направленные на его предотвращение», — сообщила Татьяна Панфилова.

По ее словам, наиболее эффективный способ работы с населением — это личный прием. В 2025 году провели более 300 таких встреч. Кроме того, жители направили в гордуму 272 письменных обращений.

Татьяна Панфилова заключила, что необходимо повышать уровень информированности рязанцев о деятельности депутатов гордумы, улучшать качество жизни граждан и делать город комфортным, современным и красивым.