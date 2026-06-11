Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей год назад пенсионерки

Раиса Бредихина пропала 19 апреля 2025 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Отмечается, что она может находиться в Рязани и области. Приметы: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — серо-голубые. Одежда: предположительно, кофта на пуговицах, темные спортивные штаны, темно-синие кроссовки. С собой у пенсионерки была сумка. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.

Рязанцев попросили помочь в поисках 79-летней Раисы Бредихиной. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Раиса Бредихина пропала 19 апреля 2025 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Отмечается, что она может находиться в Рязани и области.

Приметы: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — серо-голубые.

Одежда: предположительно, кофта на пуговицах, темные спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

С собой у пенсионерки была сумка.

Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52 .

Ранее в Рязанской области объявили поиски 56-летней жительницы Белгородской области Татьяны Малаховой.