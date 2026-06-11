В Рязанской области начали поиски 56-летней жительница Белгородской области

Пропала 56-летняя жительница Белгородской области Малахова (Сороченкова) Татьяна Ивановна. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Отмечается, что с 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Она может находиться в Рязани или Рязанской области. Приметы: рост — 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одета в светло-серую куртку, темную юбку, черные ботинки, платок. Если известна какая-либо информация, попросили обратиться по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Пропала 56-летняя жительница Белгородской области Малахова (Сороченкова) Татьяна Ивановна. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что с 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Она может находиться в Рязани или Рязанской области.

Приметы: рост — 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одета в светло-серую куртку, темную юбку, черные ботинки, платок.

Если известна какая-либо информация, попросили обратиться по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.