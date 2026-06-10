В Рязани оставили в силе приговор экс-главврачу Паненковой

Рязанский областной суд оставил без изменений приговор Советского райсуда в отношении экс-главврача регионального Центра гигиены и эпидемиологии Елены Паненковой. Апелляционная жалоба отклонена, значится на сайте суда. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано. По версии следствия, с 2020 по 2022 год Паненкова лично и через посредников систематически получала деньги от своих подчиненных. Всего ей инкриминируют 23 эпизода взяточничества на сумму более 17 миллионов рублей. Советский суд назначил экс-чиновнице 14 лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов рублей. Вину она не признала.

Рязанский областной суд оставил без изменений приговор Советского райсуда в отношении экс-главврача регионального Центра гигиены и эпидемиологии Елены Паненковой. Апелляционная жалоба отклонена, значится на сайте суда.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год Паненкова лично и через посредников систематически получала деньги от своих подчиненных. Всего ей инкриминируют 23 эпизода взяточничества на сумму более 17 миллионов рублей.

Советский суд назначил экс-чиновнице 14 лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов рублей. Вину она не признала.