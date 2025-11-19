Рязанский главврач Паненкова не признала вину в получении взяток

Рязань
17 ноября в Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении П., обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Суд признал ее виновной по множественным эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, касающимся коррупции. Обвиняемая, являясь должностным лицом, была уличена в шестнадцати эпизодах получения взяток, а также в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере. В судебном заседании П. не признала свою вину и не согласилась с предъявленными обвинениями. Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с штрафом в размере 20 миллионов рублей, а также лишил права заниматься деятельностью в сфере государственных закупок на срок два года.

17 ноября в Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении П., обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал ее виновной по множественным эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, касающимся коррупции.

Обвиняемая, являясь должностным лицом, была уличена в шестнадцати эпизодах получения взяток, а также в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере. В судебном заседании П. не признала свою вину и не согласилась с предъявленными обвинениями.

Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с штрафом в размере 20 миллионов рублей, а также лишил права заниматься деятельностью в сфере государственных закупок на срок два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

Напомним, в феврале главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области арестовали на два месяца за взятки, а позже, в феврале, оставили в СИЗО.