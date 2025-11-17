В Рязани огласили приговор бывшему главврачу Центра гигиены и эпидемиологии

Суд приговорил бывшего главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 млн рублей за получение взяток на сумму свыше 17 млн рублей. Установлено, что в период с января 2020 года по декабрь 2022 года осужденная получила как лично, так и через посредников взятки.

