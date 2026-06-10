Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
26°
Чтв, 11
27°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 71.73 -1.53 10/06
ЦБ EUR 82.78 -2.5 10/06
Нал. USD 73.76 / 73.50 10/06 14:15
Нал. EUR 92.00 / 88.70 10/06 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 239
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 204
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 274
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стала известна праздничная программа «Кремлевских вечеров» в Рязани
Фестиваль откроется 12 июня с концертной программы «Русская народная песня — душа народов России». В этот день выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории и известные артисты. На второй день фестиваля, 13 июня, состоится детский спектакль «КОНЕК-ГОРБУНОК» и творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга. Заключительный день фестиваля начнется с концертной программы для детей, а завершится оперой Дж. Верди «Риголетто», в исполнении ведущих солистов российских оперных театров. Вход на фестиваль свободный, однако организаторы предупреждают о возможных изменениях в программе при неблагоприятных погодных условиях. Возрастное ограничение: 6+.

С 12 по 14 июня на территории Рязанского кремля пройдет XIV Фестиваль искусств «Кремлевские вечера», который в этом году проходит под эгидой Года единства народов России. В рамках фестиваля ожидаются разнообразные мероприятия, включая концерты, спектакли и лекции, сообщает пресс-служба Рязанского исторического музея.

Фестиваль откроется 12 июня с концертной программы «Русская народная песня — душа народов России», после чего состоится торжественное открытие и праздничный концерт, приуроченный ко Дню России. В этот день выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории и известные артисты, такие как Евгений Князев и Елизавета Арзамасова.

На второй день фестиваля, 13 июня, состоится детский спектакль «КОНЕК-ГОРБУНОК» и творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга. Вечером молодежный состав Рязанского губернаторского симфонического оркестра представит программу «Диалог эпох: классика и современность».

Заключительный день фестиваля начнется с концертной программы для детей, а завершится оперой Дж. Верди «Риголетто», в исполнении ведущих солистов российских оперных театров.

Вход на фестиваль свободный, однако организаторы предупреждают о возможных изменениях в программе при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее для рязанцев опубликовали программу мероприятий на День России. Также 12-го июня на Лыбедском бульваре выступит Олег Газманов.

Возрастное ограничение: 6+.