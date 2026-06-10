Стала известна праздничная программа «Кремлевских вечеров» в Рязани

Фестиваль откроется 12 июня с концертной программы «Русская народная песня — душа народов России». В этот день выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории и известные артисты. На второй день фестиваля, 13 июня, состоится детский спектакль «КОНЕК-ГОРБУНОК» и творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга. Заключительный день фестиваля начнется с концертной программы для детей, а завершится оперой Дж. Верди «Риголетто», в исполнении ведущих солистов российских оперных театров. Вход на фестиваль свободный, однако организаторы предупреждают о возможных изменениях в программе при неблагоприятных погодных условиях. Возрастное ограничение: 6+.

С 12 по 14 июня на территории Рязанского кремля пройдет XIV Фестиваль искусств «Кремлевские вечера», который в этом году проходит под эгидой Года единства народов России. В рамках фестиваля ожидаются разнообразные мероприятия, включая концерты, спектакли и лекции, сообщает пресс-служба Рязанского исторического музея.

Фестиваль откроется 12 июня с концертной программы «Русская народная песня — душа народов России», после чего состоится торжественное открытие и праздничный концерт, приуроченный ко Дню России. В этот день выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории и известные артисты, такие как Евгений Князев и Елизавета Арзамасова.

На второй день фестиваля, 13 июня, состоится детский спектакль «КОНЕК-ГОРБУНОК» и творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга. Вечером молодежный состав Рязанского губернаторского симфонического оркестра представит программу «Диалог эпох: классика и современность».

Заключительный день фестиваля начнется с концертной программы для детей, а завершится оперой Дж. Верди «Риголетто», в исполнении ведущих солистов российских оперных театров.

Вход на фестиваль свободный, однако организаторы предупреждают о возможных изменениях в программе при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее для рязанцев опубликовали программу мероприятий на День России. Также 12-го июня на Лыбедском бульваре выступит Олег Газманов.

Возрастное ограничение: 6+.