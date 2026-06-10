Для рязанцев опубликовали программу мероприятий на День России

В Лесопарке пройдет спортивный фестиваль «Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка», где рязанцы смогут принять участие или понаблюдать за соревнованиями. ЦПКиО станет площадкой для Гала-концерта фестиваля патриотической песни «Россия молодая» и Фестиваля «Горжусь тобой, моя Россия!». Рязанские исполнители представят композиции о Родине. Перед МКЦ соберутся солисты и коллективы города на концерте «Россия — всё, чем я живу». В Дворце культуры «Приокский» состоится концертная программа «Россия единством сильна». Главное событие праздника пройдет на Лыбедском бульваре, где выступят рязанские коллективы. Напомним, звездным гостем вечера станет Олег Газманов. Завершится праздник в Рязанском кремле торжественным открытием XIV фестиваля искусств «Кремлевские вечера».

В Рязани отметят День России на шести локациях. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В Лесопарке пройдет спортивный фестиваль «Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка», где рязанцы смогут принять участие или понаблюдать за соревнованиями.

ЦПКиО станет площадкой для Гала-концерта фестиваля патриотической песни «Россия молодая» и Фестиваля «Горжусь тобой, моя Россия!». Рязанские исполнители представят композиции о Родине.

Перед МКЦ соберутся солисты и коллективы города на концерте «Россия — всё, чем я живу». В Дворце культуры «Приокский» состоится концертная программа «Россия единством сильна».

Главное событие праздника пройдет на Лыбедском бульваре, где выступят рязанские коллективы. Напомним, звездным гостем вечера станет Олег Газманов.

Завершится праздник в Рязанском кремле торжественным открытием XIV фестиваля искусств «Кремлевские вечера».

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