Рязанский суд рассмотрит дело виновника ДТП, в котором погибли три человека

ДТП произошло вечером 5 декабря 2025 года на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Установлено, что 38-летний водитель грузовика «Ситрак» нарушил ПДД, выехал на разделительную полосу и столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго», который двигался по встречной полосе. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли. Еще двое пассажиров получили тяжкие телесные повреждения. Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по части 5 статьи 264 УК РФ. За совершенное преступление 38-летнему мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд.

Рязанский суд рассмотрит дело виновника ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе облпрокуратуры.

ДТП произошло вечером 5 декабря 2025 года на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Установлено, что 38-летний водитель грузовика «Ситрак» нарушил ПДД, выехал на разделительную полосу и столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго», который двигался по встречной полосе.

Водитель и двое пассажиров легковушки погибли. Еще двое пассажиров получили тяжкие телесные повреждения.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по части 5 статьи 264 УК РФ. За совершенное преступление 38-летнему мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд.

Напомним, авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево. В ДТП попали три автомобиля: грузовик «Ситрак», легковушки «Ситроен Берлинго» и «Хендай Солярис», за рулем которых находились 33-летний и 39-летний мужчины соответственно.