Три человека погибли в ДТП под Рязанью

По информации ГАИ, 5 декабря примерно в 18:25 на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 37-летнего водителя и «Ситроен», который вел 33-летний мужчина. Авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево. «В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — написали в Госавтоинспекции. Два пассажира «Ситроена» с травмами обращались за медицинской помощью.

Три человека погибли в ДТП под Рязанью. Об этом сообщили в ГАИ 6 декабря.

По информации ведомства, 5 декабря примерно в 18:25 на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 37-летнего водителя и «Ситроен», который вел 33-летний мужчина.

Авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево.

«В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — написали в Госавтоинспекции.

Два пассажира «Ситроена» с травмами обращались за медицинской помощью. Детей среди пострадавших не было.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ГАИ.