«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 2025 13:10
1 051
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 003
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 035
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 698
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
По информации ГАИ, 5 декабря примерно в 18:25 на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 37-летнего водителя и «Ситроен», который вел 33-летний мужчина. Авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево. «В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — написали в Госавтоинспекции. Два пассажира «Ситроена» с травмами обращались за медицинской помощью.

