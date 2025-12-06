Три человека погибли в ДТП под Рязанью
По информации ГАИ, 5 декабря примерно в 18:25 на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 37-летнего водителя и «Ситроен», который вел 33-летний мужчина. Авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево. «В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — написали в Госавтоинспекции. Два пассажира «Ситроена» с травмами обращались за медицинской помощью.
Три человека погибли в ДТП под Рязанью. Об этом сообщили в ГАИ 6 декабря.
По информации ведомства, 5 декабря примерно в 18:25 на 368-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 37-летнего водителя и «Ситроен», который вел 33-летний мужчина.
Авария случилась в Шацком районе около села Польное Конобеево.
«В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — написали в Госавтоинспекции.
Два пассажира «Ситроена» с травмами обращались за медицинской помощью. Детей среди пострадавших не было.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ГАИ.