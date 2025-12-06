Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 2025 13:10
1 051
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 003
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 035
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 698
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Появились подробности аварии под Рязанью, где погибли три человека
По информации прокуратуры, в ДТП попали три автомобиля: грузовик «Ситрак», и легковушки «Ситроен Берлинго» и «Хендай Солярис», за рулем которых находились 33-летний и 39-летний мужчины соответственно. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратура Шацкого района организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Лахтиков.

По факту дорожной аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть трех и более лиц).

Напомним, в Госавтоинспекции региона сообщили о смерти трех человек в ДТП под Рязанью. Еще двое пострадали.