Появились подробности аварии под Рязанью, где погибли три человека

По информации прокуратуры, в ДТП попали три автомобиля: грузовик «Ситрак», и легковушки «Ситроен Берлинго» и «Хендай Солярис», за рулем которых находились 33-летний и 39-летний мужчины соответственно. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратура Шацкого района организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Лахтиков.

По факту дорожной аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть трех и более лиц).

Напомним, в Госавтоинспекции региона сообщили о смерти трех человек в ДТП под Рязанью. Еще двое пострадали.