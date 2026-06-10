Рязанцы заявили, что спиленные деревья повредили надгробия на кладбище

Речь идет о кладбище в селе Инная Слобода Шацкого района. По словам местных жителей, 5 июня там провели опиловку вековых деревьев. Отмечается, что ветки падали «неконтролируемо и хаотично». После работ повреждены оградки и надгробия. «Местное руководство не только не реагировало на нарушения, но и оправдывало беспредел, говоря, что как умеют, так и работают… Разве благоустройство должно так выглядеть? Почему благое дело превратили в разрушение, хаос, боль, слезы, оскорбление чувств, памяти?» — задался вопросом местный житель.

Жители Шацкого округа заявили, что спиленные деревья повредили надгробия на кладбище. Об этом они 10 июня написали в редакцию РЗН. инфо.

Речь идет о кладбище в селе Инная Слобода Шацкого округа. По словам местных жителей, 5 июня там провели опиловку вековых деревьев. Отмечается, что ветки падали «неконтролируемо и хаотично». После работ повреждены оградки и надгробия.

«Местное руководство не только не реагировало на нарушения, но и оправдывало беспредел [наемных рабочих], говоря, что как умеют, так и работают… Разве благоустройство должно так выглядеть? Почему благое дело превратили в разрушение, хаос, боль, слезы, оскорбление чувств, памяти?» — задался вопросом местный житель.

Ранее на кладбище в Ряжске перед Пасхой спилили деревья и повредили надгробия.