Перед Пасхой на рязанском кладбище спилили деревья и повредили надгробия

Речь идет о старом ряжском кладбище. Как рассказали в видео, на территории спилили деревья. При этом бревна и ветки оставили на могилах. Отмечается, что после проведенных работ некоторые надгробия разломаны, оградки повреждены. «Кто теперь будет вот это убирать и отвечать за это безобразие?» — задался вопросом автор видео.

На кладбище в Ряжске перед Пасхой спилили деревья и повредили надгробия. Пост об этом 4 апреля опубликован в соцсетях.

Речь идет о старом ряжском кладбище. Как рассказали в видео, на территории спилили деревья. При этом бревна и ветки оставили на могилах.

Отмечается, что после проведенных работ некоторые надгробия разломаны, оградки повреждены.

«Кто теперь будет вот это убирать и отвечать за это безобразие?» — задался вопросом автор видео.

Видео: соцсети.