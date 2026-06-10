Рязанцы пожаловались на дым и запах гари по ночам

Жалобы поступила от жителей микрорайона Канищево. По словам рязанцев, там якобы каждые два-три дня что-то горит. «Дым по всему району, спать нереально, сильный запах гари. Такое уже на протяжении месяца», — говорится в посте. Ранее жители района Недостоево жаловались на вонь.

Рязанцы пожаловались на дым и запах гари. Пост об этом 10 июня опубликован в соцсетях.

Жалобы поступила от жителей микрорайона Канищево. По словам рязанцев, там якобы каждые два-три дня что-то горит.

«Дым по всему району, спать нереально, сильный запах гари. Такое уже на протяжении месяца», — говорится в посте.

Ранее жители района Недостоево жаловались на вонь.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявляли, что в Рязани улучшилось качество воздуха около промпредприятий.

Видео: соцсети.