В Рязани выступит Олег Газманов в рамках празднования Дня России

В Рязани отметят День России большим концертом, который пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Праздничная программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни». Далее на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос», который будет сопровождаться аккомпанементом композитора Андрея Синецкого. После этого зрителей ждет выступление Ансамбля аккордеонистов «Росинка», а также Ансамбль солистов «Доминанта», которые исполнят мелодии Андрея Синецкого. Завершит праздничный концерт Народный артист России Олег Газманов, который выйдет на сцену в 19:00 и исполнит свои знаменитые композиции. Возрастное ограничение: 0+.

В Рязани отметят День России большим концертом, который пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Как отметили в группе «Креативные индустрии», там выступит российский артист Олег Газманов.

Праздничная программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни» под руководством Светланы Рогачиковой-Леженкиной. Далее на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос» под управлением Алены Коробковой, который будет сопровождаться аккомпанементом композитора Андрея Синецкого.

После этого зрителей ждет выступление Ансамбля аккордеонистов «Росинка», а также Ансамбль солистов «Доминанта», которые исполнят мелодии Андрея Синецкого.

Завершит праздничный концерт Народный артист России Олег Газманов, который выйдет на сцену в 19:00 и исполнит свои знаменитые композиции.

Возрастное ограничение: 0+.