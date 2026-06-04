Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
24°
Птн, 05
23°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 75.30 / 75.50 04/06 09:00
Нал. EUR 89.50 / 90.30 04/06 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как провести отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
504
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 353
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
776
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 518
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани выступит Олег Газманов в рамках празднования Дня России
В Рязани отметят День России большим концертом, который пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Праздничная программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни». Далее на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос», который будет сопровождаться аккомпанементом композитора Андрея Синецкого. После этого зрителей ждет выступление Ансамбля аккордеонистов «Росинка», а также Ансамбль солистов «Доминанта», которые исполнят мелодии Андрея Синецкого. Завершит праздничный концерт Народный артист России Олег Газманов, который выйдет на сцену в 19:00 и исполнит свои знаменитые композиции. Возрастное ограничение: 0+.

В Рязани отметят День России большим концертом, который пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Как отметили в группе «Креативные индустрии», там выступит российский артист Олег Газманов.

Праздничная программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни» под руководством Светланы Рогачиковой-Леженкиной. Далее на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос» под управлением Алены Коробковой, который будет сопровождаться аккомпанементом композитора Андрея Синецкого.

После этого зрителей ждет выступление Ансамбля аккордеонистов «Росинка», а также Ансамбль солистов «Доминанта», которые исполнят мелодии Андрея Синецкого.

Завершит праздничный концерт Народный артист России Олег Газманов, который выйдет на сцену в 19:00 и исполнит свои знаменитые композиции.

Возрастное ограничение: 0+.