В Рязани выступит Олег Газманов в рамках празднования Дня России

В Рязани отметят День России большим концертом, который пройдет 12 июня на Лыбедском бульваре. Как отметили в группе «Креативные индустрии», там выступит российский артист Олег Газманов.
Праздничная программа стартует в 17:00 с выступления народного театра танца «Огни» под руководством Светланы Рогачиковой-Леженкиной. Далее на сцену выйдет Хор мальчиков «Славия» центра одаренных детей «Гелиос» под управлением Алены Коробковой, который будет сопровождаться аккомпанементом композитора Андрея Синецкого.
После этого зрителей ждет выступление Ансамбля аккордеонистов «Росинка», а также Ансамбль солистов «Доминанта», которые исполнят мелодии Андрея Синецкого.
Завершит праздничный концерт Народный артист России Олег Газманов, который выйдет на сцену в 19:00 и исполнит свои знаменитые композиции.
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