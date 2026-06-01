В соцфонде напомнили, какие выплаты могут получить рязанцы с детьми

В соцфонде напомнили, какие выплаты могут получить рязанцы с детьми. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Отмечается, что одно из самых популярных направлений поддержки семей с детьми — программа материнского капитала. С начала 2026 года в регионе выдали более 1,4 тыс. сертификатов.

Размер маткапитала составляет 728 921 рубль на первого ребенка (а также на второго, рожденного до 1 января 2020 года). 963 243 рубля выплачивают на второго, если ранее сертификат семья не получала. Если это право использовано, то предусмотрена доплата в размере 234 321 рубль.

Также в Рязанской области предоставляют единое пособие для семей с детьми и беременным женщинам. В этом году его назначили более чем 11,5 тыс. семей.

Размер единого пособия составляет 16 350 рублей на детей и 18 373 рубля для трудоспособного населения. Для каждой семьи и беременной женщины сумма выплаты индивидуальна и составляет 50%, 75%, и 100% от прожиточных минимумов.

Кроме того, при рождении ребенка семьям полагается единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Выплату могут получить как работающие, так и неработающие родители — один из них. Если в семье появилось сразу несколько малышей, то пособие назначается на каждого.

С начала года его получили более двух тыс. родителей.

Помимо этого, в регионе выплачивают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его размер составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года.

Пособие по уходу за ребенком получают более 5,5 тыс. семей.

Помимо прочего, в Рязанской области предоставляется право на получение ежегодной семейной выплаты семьям, воспитывающим двух и более детей. Ее может оформить каждый работающий родитель, с доходов которого в предыдущем году платили НДФЛ.

Критерии уровня имущественной обеспеченности для назначения семейной выплаты аналогичны тем, что применяются при назначении единого пособия. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября. Таким образом, в 2026 году семьи смогут подать документы на возврат налога за 2025 год.