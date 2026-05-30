Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату

Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет прием заявлений на получение ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщили в Минтруде РФ. Оформить меру поддержки можно будет через портал «Госуслуги» или в отделениях Соцфонда. Подать заявление смогут родители двух и более детей при соблюдении установленных условий. Выплата предусматривает перерасчет уплаченного за 2025 год налога на доходы физических лиц по ставке 6% с последующим возвратом разницы. Дополнительные справки в большинстве случаев не потребуются — данные будут проверяться автоматически.

Как отметили в Минтруде, техническая готовность к старту приема заявлений уже обеспечена.