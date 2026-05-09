В Минобороны рассказали о нарушениях перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минобороны, с 00:00 8 мая все группировки ВС РФ в зоне СВО продолжают соблюдать режим прекращения огня.

Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в регионах РФ, в том числе в Рязанской области.

За время перемирия Украина совершила 1173 обстрела позиций войск, нанесла 7151 удар с использованием дронов. ВСУ предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

Всего в зоне СВО зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня.

Отмечается, что ВС РФ наносили ответные удары.

Ранее стало известно, что силы ПВО снова отразили атаку ВСУ на Рязанскую область.