Силы ПВО снова отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

8 мая в период с 20.00 до 24.00 дежурные средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа над Рязанской областью. В МО не указали число сбитых дронов. Всего в указанный период над Россией уничтожили 44 украинских дрона. По данным РСЧС, в 4.22 9 мая угрозу атаки БПЛА в регионе отменили. Она действовала на территории региона с 13.05 8 мая.

Силы ПВО снова отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

8 мая в период с 20.00 до 24.00 дежурные средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа над Рязанской областью. В МО не указали число сбитых дронов.

Всего в указанный период над Россией уничтожили 44 украинских дрона.

По данным РСЧС, в 4.22 9 мая угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили. Она действовала с 13.05 8 мая.