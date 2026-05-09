Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Как отметил помощник президента РФ, о следующих раундах договоренностей не достигнуто. Дипломат указал, что переговоры, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно. Помимо этого, он заявил журналистам, что контакты Москвы и Вашингтона активизировались, в частности, на фоне угроз Украины и предупреждения России об ответе в случае их исполнения, в результате этого достигли договоренности о перемирии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. Его слова передало 9 мая РИА Новости.

Напомним, об этом стало известно 8 мая. Сообщалось, что Россия согласилась на предложение главы Белого дома Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными.