Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что «по его просьбе» Россия и Украина прекратят огонь на три дня — с 9 по 11 мая. Его слова передало РИА Новости. Также американский лидер сказал, что стороны обменяются пленными по формуле 1000 на 1000. Трамп выразил надежду, что праздничное перемирие станет «началом конца» конфликта на Украине. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на предложение главы Белого дома о перемирии и обмене пленными. По его словам, эта инициатива идет в развитие недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом. Ушаков уточнил, что США находились на связи с Киевом в момент обсуждения перемирия.

