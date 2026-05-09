Россиянам объяснили, можно ли пересдать ЕГЭ в случае задержки рейса

Как заявили в ведомстве, Государственная экзаменационная комиссия в каждом случае индивидуально принимает решение, насколько причина пропуска была уважительна. Уточняется, что в порядке проведения ЕГЭ этот момент не прописан. Ранее Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026.

Об этом 9 мая сообщило ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

