Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026
Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ-2026. В ведомстве напомнили основные правила поведения на экзамене. Во время ЕГЭ запрещено: — пользоваться телефонами и другими средствами связи; общаться с другими участниками экзамена; выполнять задания с помощью посторонних; использовать справочные материалы; выносить черновики из аудитории; покидать аудиторию без сопровождения организатора.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что за нарушение правил участника могут удалить с экзамена.