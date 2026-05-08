В Рязани запустили первые фонтаны

В центре Рязани заработали фонтаны. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо.
В пятницу, 8 мая, некоторые фонтаны в центре города начали работать. Их запустили на Лыбедском бульваре и около Торговых рядов на улице Кольцова.
На площади Театральной чащу уже заполнили водой, но сам фонтан пока не заработал. Также воду начали запускать в фонтан около Торговых рядов на улице Краснорядской.
Совсем не работают фонтаны у цирка и в Кремлевском сквере.
Ранее в администрации Рязани сообщили, что фонтаны начали готовить к открытию сезона.
Сотрудники МБУ «УДТ» моют чаши, дезинфицируют конструкции и приступают к пуско-наладочным работы. В мэрии отметили, что специалисты проверят исправность инженерных систем, проведут регулировку оборудования и ремонт форсунок