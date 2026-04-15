В Рязани фонтаны начали готовить к открытию сезона

Отмечается, что фонтаны в этом году одновременно включат в преддверии майских праздников. Сотрудники МБУ «УДТ» моют чаши и дезинфицируют конструкции, затем начнутся пуско-наладочные работы. Специалисты проверят исправность инженерных систем, проведут регулировку оборудования и ремонт форсунок. Фонтаны запустят на Театральной площади, Лыбедском бульваре, в Кремлевском сквере, на площади Ленина и на Московском шоссе.