В России предложили включить в белый список Минцифры все банки

Ассоциация банков России (АБР) предложила включить в белый список Минцифры все кредитные организации, которые имеют лицензию ЦБ. Соответствующая информация 8 мая опубликована на ее официальном сайте. Как сообщили в АБР, в белый список сайтов должны войти и основные каналы обслуживания кредитных организаций: интернет-банки, мобильные банки, платежные сервисы и иные технологически связанные ресурсы, необходимые для предоставления финуслуг. Отмечается, что ограничение доступа может привести к нарушению конкуренции, невозможности своевременно совершать платежи и переводы, погашать кредиты.

Напомним, Минцифры расширило белый список онлайн-сервисов 23 апреля. В него включили банки, онлайн-кинотеатр, гипермаркеты, службу доставки, операторов связи, СМИ.