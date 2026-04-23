Минцифры включило в «белый список» сайтов «Ленту» и «Окей»
Минцифры расширило белый список онлайн-сервисов. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. В «белый список» включены сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтёрская некоммерческая организация Дoбpo. pф; Общероссийский народный фронт; Российское общество «Знание»; клиники «Медси» и «Мать и дитя»; интернет-энциклопедия «Рувики»; Роскачество; АО «ГЛОНАСС»; Газпромбанк; гипермаркеты «Лента» и «Окей»; служба доставки «Достависта»; сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца».
- каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
- онлайн-кинотеатр Premier;
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
- телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал Соловьев Live;
- онлайн-СМИ Sport24;
- компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть»;
- ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
- платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федеральное казначейство;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
- Континентальная хоккейная лига.