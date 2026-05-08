РЖД назначили 17 дополнительных поездов на юг из-за ограничений авиасообщения
РЖД назначили 17 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на южном направлении на фоне ограничений авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Дополнительные поезда запустят из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно. Стоимость билетов на эти рейсы будет фиксированной.

Дополнительные рейсы:

  • № 501/502 Новороссийск — Москва: отправление из Новороссийска 9, 10 и 11 мая в 17:10
  • № 160/159 Адлер — Москва: отправление из Адлера 9 мая в 16:40; отправление из Москвы 11 мая в 1:37
  • № 517/518 Адлер — Москва: отправление из Адлера 10 и 11 мая в 8:09; отправление из Москвы 12 и 13 мая в 1:30
  • № 455/456 Минеральные Воды — Москва: отправление из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40
  • № 587/588 Волгоград — Саратов — Москва: отправление из Волгограда 10 мая в 3:15; отправление из Саратова 10 мая в 10:40; отправление из Москвы 11 мая в 23:59
  • № 555/556 Астрахань — Саратов: отправление из Астрахани 10 мая в 17:00. Далее пассажиры смогут пересесть на поезд № 533/534 Саратов — Москва с отправлением 11 мая в 5:35.
  • № 533/534 Москва — Саратов: отправление из Москвы 12 мая в 14:15

Совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» также организованы перевозки по схеме «автобус + поезд»:

  • из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика — автобусом до Минеральных Вод, далее поездом;
  • из Махачкалы — автобусом до Астрахани, затем поездом;
  • из Элисты — автобусом до Волгограда, далее поездом.

Ранее говорилось, что Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России до 12 мая.