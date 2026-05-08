В Росавиации предупредили о приостановке полетов в южные аэропорты страны

Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая. Об этом пишет РИА Новости. Однако, как сообщается в официальном извещении, этот срок может быть пересмотрен и сокращен. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением", — говорится в сообщении.

