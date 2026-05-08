Над Рязанской областью снова перехватили БПЛА

БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 7.00 до 14.00 8 мая дежурные средства ПВО. Число перехваченных дронов не называется. Всего в указанный период сбили 145 украинских беспилотников над Россией. Напомним, в ночь на 8 мая над Рязанской областью уничтожили четыре БПЛА. Повреждений и пострадавших нет. В регионе объявлена угроза атаки.