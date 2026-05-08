Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, днём над территорией Рязанской области сбиты ещё пять БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Если вы увидели обломки беспилотника — не приближайтесь, позвоните по телефону 112», — написал Павел Малков.

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, днём над территорией Рязанской области сбиты ещё пять БПЛА.

«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Если вы увидели обломки беспилотника — не приближайтесь, позвоните по телефону 112», — написал Павел Малков.

Напомним, 8 мая БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 7.00 до 14.00 дежурные средства ПВО.