Украинские БПЛА запрограммированы на самоуничтожение после падения — власти
Украинские БПЛА запрограммированы на самоуничтожение после падения. Об этом 7 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях.
Он напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно.
По словам псковского губернатора, есть подтвержденная информация, что боевые части дрона запрограммированы на самоликвидацию после падения — «чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб».
Михаил Ведерников добавил, что о падении беспилотника нужно немедленно проинформировать оперативные службы.
Напомним, 7 мая над Рязанской областью перехватили 13 БПЛА.