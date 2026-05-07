Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
По словам главы региона, днём над территорией Рязанской области сбиты ещё три БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Если вы увидели обломки беспилотника — не приближайтесь, позвоните по телефону 112», — написал Павел Малков.
Напомним, ночью и утром 7 мая над территорией Рязанской области сбили 10 беспилотников.