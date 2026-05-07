Полиция прокомментировала конфликт в Рязани, где избили водителя грузовика

В полиции рассказали подробности конфликта двух водителей около Солотчинского поста ДПС. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 мая. Инцидент произошел 29 апреля. Заявление по данному происшествию поступило в отдел МВД по Советскому району Рязани. В полиции уточнили, что пострадавший мужчина пока находится в медицинском учреждении. После выписки из больницы будет проведена судмедэкспертиза, в ходе которой изучат телесные повреждения и установят степень тяжести вреда. По результатам судмедэкспертизы примут процессуальное решение. Отмечается, что нападавший мужчина найден. «Все личности конфликта установлены и опрошены», — заявили в ведомстве. Полиция проводит проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что 29 апреля, около 17:30, у Солотчинского поста ДПС, водителя грузовика Shacman подрезал другой автомобилист. После остановки нападавший вытащил мужчину из кабины, выбил зубы и повредил глаз. Кроме того, водитель грузовика получил сотрясение мозга.

Родственники потерпевшего просят помощи у тех, кто что-либо видел или имеет записи с регистраторов.