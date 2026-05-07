В Рязани неизвестный выбил глаз и зубы водителю — родственники потерпевшего просят помочь найти нападавшего

29 апреля, около 17:30, у Солотчинского поста ДПС, водитель грузовика Shacman был опасно подрезан другим автомобилистом. После остановки нападавший вытащил мужчину из кабины, избил его, душил, выбил зубы и повредил глаз — в результате пострадавший лишился глаза и получил сотрясение мозга. Остановили избиение очевидцы, а нападавший скрылся. Родственники потерпевшего просят всех, кто что-либо видел или имеет записи с регистраторов, помочь найти преступника.