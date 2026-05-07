Обновленный вокзал Рязань-1 откроют после ремонта в 2027 году

Вокзал Рязань-1 планируют открыть после капитального ремонта в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве транспорта Рязанской области.

Как написали в ведомстве, сейчас специалисты прорабатывают детали предстоящих работ. В министерстве отметили, что после обновления вокзал станет более удобным для всех категорий пассажиров — включая маломобильных граждан, семьи с детьми и пожилых людей.

Работы начнутся в 2026 году совместно с РЖД. В первую очередь приведут в порядок фасад здания и прилегающую территорию. На следующем этапе займутся внутренними помещениями: обновят кассовые зоны, залы ожидания и второй этаж.

Окончательное завершение реконструкции и открытие обновленного вокзала запланировано на июнь 2027 года.