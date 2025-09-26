Вокзал Рязань-1 отремонтируют. Об этом 26 сентября договорились во время рабочей встречи губернатор региона Павел Малков и начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Роман Цуканов, сообщили в Telegram-канале компании.
Во время ремонта планируют восстановить фасад и обновить кровлю здания вокзала, заменить инженерные сети, привести в порядок интерьеры внутренних помещений и выполнить их новое функциональное зонирование, а также обеспечить доступность для маломобильных пассажиров.
Кроме того, выполнят благоустройство прилегающих к вокзалу территорий: РЖД улучшат техническое состояние платформ и перрона, а администрация города отремонтирует близлежащие улицы.
В перспективе территория станет частью большого пешеходного маршрута.
В настоящее время завершаются подготовительные работы. Приступить к ремонту планируют в 2026 году.