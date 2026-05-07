Над Рязанской областью снова сбили беспилотники

7 мая с 8:00 до 12:00 над регионами РФ сбили 127 украинских БПЛА. Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей. Количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не уточняется. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза БПЛА. Ночью над Рязанской областью сбили 6 беспилотников.