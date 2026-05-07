КСП Рязанской области нашла у госучреждения «Сервис-ЗАГС» незаконные расходы

КСП обнаружила незаконные расходы на зарплату в государственном бюджетном учреждении «Сервис-ЗАГС». В ходе проверки выяснилось, что сотрудникам неправомерно начислили надбавку за высокие результаты и интенсивность. Общая сумма переплаты составила 596,4 тыс. рублей. Стало известно, что «Сервис-ЗАГС» от оказания платных услуг в 2024 году получил 422,1 тыс. рублей, а в 2025 году — 5 млн 750 тыс. рублей. «По результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия внесены представления начальнику главного управления ЗАГС и директору ГБУ РО «Сервис-ЗАГС», — отмечается в документе.

Контрольно-счетная палата Рязанской области проверила главное управление ЗАГС и подведомственное ему учреждение «Сервис-ЗАГС». Соответствующая информация опубликована в отчете.

Напомним, «Сервис-ЗАГС» проводит выездные церемонии бракосочетания. Рязанцам доступны 22 локации для заключения брака. Кроме того, учреждение проводит церемонию имянаречения.