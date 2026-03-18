Для рязанцев опубликовали список площадок для выездной регистрации брака

Сервис-ЗАГС опубликовал список площадок для выездной регистрации брака. В перечень вошли 22 локации, среди которых такие места, как Лыбедский бульвар и Нижний горпарк. Пара может выбрать не только место для регистрации, но и организовать лимузин или кортеж. В числе предложенных площадок — Библиотека им. Горького, Дом молодежи Рязанской области, Рязанский ТЮЗ, а также Государственный музей-заповедник С. А. Есенина и Музей-усадьба И. П. Павлова.

Среди оставшихся: «Небо России» — фестиваль воздухоплавания, Конноспортивный клуб «История», Биатлонный комплекс «Алмаз», Дворец спорта «Олимпийский», Рязанский художественный музей, Рязанский музыкальный театр, Лесопарк Рязань, Рязанская филармония, Музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова», Рязанский театр драмы, Академия тенниса имени Н. Н. Озерова, МСК «Арена Атрон», Автоспортивный комплекс АТРОН, «Музей К. Э. Циолковского» в селе Ижевском, Рязанская ВДНХ.