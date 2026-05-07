Всего с начала года 1377 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках составила 1 530 000 рублей (из них 17 юрлиц — на 170 000 рублей).
Еще 740 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Напомним, 4 мая стало известно, что за нарушения оштрафовали с начала года 637 человек.