Более 100 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах за неделю

Всего с начала года за парковку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках к ответственности привлекли 637 нарушителей, из них 15 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 673 000 рублей.