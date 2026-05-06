Врач рассказал, как избежать сухости глаз при работе за компьютером

При длительной работе за компьютером важно делать перерывы и следить за условиями в помещении, чтобы избежать сухости глаз. Об этом РИА Новости рассказал офтальмолог Иван Зарубин. По его словам, помогает правило «20-20-20»: каждые 20 минут нужно отводить взгляд от экрана и смотреть на объект на расстоянии около шести метров в течение 20 секунд. Также врач советует поддерживать нормальную влажность воздуха — при необходимости использовать увлажнитель. Дополнительно можно применять искусственные слезы или увлажняющие капли.

Еще один важный момент — правильное положение тела и монитора: экран должен находиться чуть ниже уровня глаз, чтобы снизить нагрузку на зрение.

Ранее говорилось, что россияне стали чаще страдать от синдрома сухого глаза.