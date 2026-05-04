«База»: подростки все чаще стали страдать от синдрома сухого глаза

Отмечается, что редкое моргание из-за постоянного сидения в гаджетах, долгий фокус на близком расстоянии и хроническая анемия с дефицитом витамина В12 — источники проблем с глазами. Как объяснила офтальмолог Наталия Майчук, при анемии ткани, включая сетчатку, недополучают кислород — отсюда пелена перед глазами и ухудшение сумеречного зрения.

Заболевание, которое раньше считалось проблемой офисных работников за 30 лет, теперь диагностируют у молодежи 15-25 лет. Об этом сообщило издание «База».

За год россияне купили 121,2 млн упаковок глазных капель — это 41,5 млрд рублей. Врачи фиксируют рост случаев близорукости и синдрома сухого глаза, которые все чаще идут в паре. Болезнь грозит светобоязнью, повреждениями роговицы и падением зрения.