В Рязани за неделю не смогли решить проблему с вытекающими во двор дома стоками. Новые жалобы по теме появились в соцсетях в среду, 6 мая.

Проблема возникла в Горроще.

«Когда же наконец прочистят канализацию на улице 2-я Линия около домов №№ 27, 29? Невозможно открыть окна. Вонь на всю улицу», — написали рязанцы в соцсетях.

Местные жители отметили, что канализационная жидкость вытекает из двух колодцев. Кроме того, возникает трудность в проветривании квартир из-за сохраняющегося неприятного запаха на улице.

В мэрии ответили на жалобу.

«Мы знаем о ситуации, заявка есть. Планируем в течение недели прочистить засор канализации», — заявили в горадминистрации.

На опубликованных кадрах видно, что двор затоплен стоками.

Напомним, жители писали о данной проблеме неделю назад, 29 апреля. Собственники заметили вытекающую из колодцев жидкость и попросили проверить канализацию, однако пока засор не устранили.