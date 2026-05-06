В Рязани за неделю не смогли решить проблему с вытекающими во двор дома стоками. Новые жалобы по теме появились в соцсетях в среду, 6 мая.
Проблема возникла в Горроще.
«Когда же наконец прочистят канализацию на улице 2-я Линия около домов №№ 27, 29? Невозможно открыть окна. Вонь на всю улицу», — написали рязанцы в соцсетях.
Местные жители отметили, что канализационная жидкость вытекает из двух колодцев. Кроме того, возникает трудность в проветривании квартир из-за сохраняющегося неприятного запаха на улице.
В мэрии ответили на жалобу.
«Мы знаем о ситуации, заявка есть. Планируем в течение недели прочистить засор канализации», — заявили в горадминистрации.
На опубликованных кадрах видно, что двор затоплен стоками.
Напомним, жители писали о данной проблеме неделю назад, 29 апреля. Собственники заметили вытекающую из колодцев жидкость и попросили проверить канализацию, однако пока засор не устранили.