Рязанка заметила стоки, вытекающие из канализационного колодца во двор дома

Жалоба опубликована в соцсетях в среду, 29 апреля. Отмечается, что проблема возникла между домами №№ 27 и 29 на улице 2-я Линия. «Течет пять дней, уже из второго колодца рядом начинает вытекать. Воняет на всю улицу», — написано в сообщении. Местные жители попросили принять меры, проверить канализацию и устранить засор.

Ранее сообщалось, что в Дягилеве прорвало канализацию и затопило фундаменты домов. Инцидент произошел на улице Мушковатовской.