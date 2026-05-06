В Рязани вновь состоится Международный конкурс русской музыки

В Рязанской области проведут II Международный фортепианный конкурс русской музыки. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора региона.

Подготовкой и проведением конкурса займется организационный комитет, который возглавил губернатор Павел Малков. В состав оргкомитета вошли 16 членов, в том числе министр культуры региона Екатерина Шуранова, директор областной филармонии Елена Шаповская и главный дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков.

Позже оргкомитет утвердит состав жюри и председателя. Не более 10 человек будут просматривать и оценивать выступления, а также определять лауреатов.

Стать участниками могут пианисты двух возрастных групп: младшей (12-18 лет) и старшей (19-30 лет). Репертуар конкурсной программы должен состоять только из произведений русских композиторов.

По итогам конкурса лауреатам присуждаются премии.

Для старшей группы:

I премия — 1,5 млн рублей;

II премия — 1 млн рублей;

III премия — 500 тыс. рублей.

Для младшей группы:

I премия — 1 млн рублей;

II премия — 600 тыс. рублей;

III премия — 400 тыс. рублей.

Напомним, I Международный фортепианный конкурс русской музыки состоялся в конце 2019 года. Участие приняли 49 исполнителей из России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.