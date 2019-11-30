В Рязани открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 30 ноября, в рязанской филармонии открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки.
Для участия в нем в Рязань приехали 49 исполнителей из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.
Церемонию открытия провели
Зрителей и участников конкурса поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, который является председателем оргкомитета конкурса.
Он отметил, что конкурс русской музыки — это новый масштабный проект Рязанской области и аналогов ему на данный момент нет ни в России, ни за рубежом.
«Уникальность конкурса еще и в том, что благодаря ему создана площадка, назначение которой прославлять наследие величайших русских классиков, их лучшие музыкальные произведения, — подчеркнул Любимов. — Мы очень гордимся тем, что именно Рязанский регион удостоился такой чести, и расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие культуры и искусства».
В заключении губернатор на английском языке поприветствовал иностранных гостей. Церемонию открыл Рязанский губернаторский симфонический оркестр.
В программе прозвучали произведения русских композиторов, включая сочинения современных российских авторов.
В мероприятии поучаствовал Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимир Овчинников, заслуженный работник высшей школы России, декан и профессор фортепианного факультета Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Сенков, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.
В состав жюри конкурса вошли именитые музыканты:
Отметим, что конкурс продлится до 8 декабря и пройдет на двух площадках — в филармонии и музыкальном колледже, где капитально отремонтировали концертный зал.
Главный приз конкурса — 3,5 миллиона рублей.
Напомним, в интернете велась
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИзвестный телеведущий Майоров рассказал о церемонии открытия фортепианного конкурса в Рязани
|
cледующая новость →В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.