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22:15, 30 ноября 2019 349
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В Рязани открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки

В Рязани открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 30 ноября, в рязанской филармонии открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки.

Для участия в нем в Рязань приехали 49 исполнителей из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.

Церемонию открытия провели телеведущий Сергей Майоров и радиоведущая Ирина Тушинцева.

Зрителей и участников конкурса поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, который является председателем оргкомитета конкурса.

Он отметил, что конкурс русской музыки — это новый масштабный проект Рязанской области и аналогов ему на данный момент нет ни в России, ни за рубежом.

«Уникальность конкурса еще и в том, что благодаря ему создана площадка, назначение которой прославлять наследие величайших русских классиков, их лучшие музыкальные произведения, — подчеркнул Любимов. — Мы очень гордимся тем, что именно Рязанский регион удостоился такой чести, и расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие культуры и искусства».

В заключении губернатор на английском языке поприветствовал иностранных гостей. Церемонию открыл Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

В программе прозвучали произведения русских композиторов, включая сочинения современных российских авторов.

В мероприятии поучаствовал Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимир Овчинников, заслуженный работник высшей школы России, декан и профессор фортепианного факультета Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Сенков, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

В состав жюри конкурса вошли именитые музыканты:

  • профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников (Россия);
  • профессор Миланской консерватории им. Дж. Верди Винченцо Бальцани (Италия);
  • профессор Фортепианной академии «Neue Sterne» в Ганновере Альберт Мамриев (Израиль);
  • профессор Университета Альфонсо Х эль Сабио в Мадриде Леонель Моралес (Испания);
  • профессор Веймарской Высшей школы музыки имени Листа Герлинде Отто (Германия);
  • художественный руководитель Международного фортепианного конкурса имени Сезара Франка Филипп Раскин (Бельгия);
  • директор международного фортепианного конкурса и музыкального концертного агентства «Parnassos» Миртала Салазар (Мексика);
  • заслуженный работник высшей школы России, декан и профессор фортепианного факультета Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Сенков (Россия);
  • доцент фортепианного факультета средней школы при Шанхайской консерватории Цзинь Тан (Китай);
  • художественный руководитель и автор концепции — Юрий Богданов —пианист, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист России.

Отметим, что конкурс продлится до 8 декабря и пройдет на двух площадках — в филармонии и музыкальном колледже, где капитально отремонтировали концертный зал.

Главный приз конкурса — 3,5 миллиона рублей.

Напомним, в интернете велась видеотрансляция концерта. Специально к конкурсу купили новый рояль за 14,5 миллионов рублей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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