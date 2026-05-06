В Рязани начали отключать отопление

Согласно распоряжению, с 6 мая 2026 года к поэтапному завершению подачи тепла приступили «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», Дягилевская ТЭЦ (филиал АО «РИР Энерго» — «Тамбовская генерация»), Ново-Рязанская ТЭЦ и ведомственные котельные. Всем организациям, использующим системы теплопотребления, предписано в тот же срок обеспечить надежное отключение от тепловых сетей.

В Рязани стартовало отключение отопления в жилых домах и социальных объектах. Распоряжение об окончании отопительного сезона опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Решение принято с учетом установившейся теплой погоды и в соответствии с федеральными правилами предоставления коммунальных услуг и технической эксплуатации объектов теплоснабжения. Завершение сезона пройдет в плановом режиме: сначала отключают социальные учреждения, затем — жилой фонд, чтобы избежать резких перепадов температуры в помещениях.

Напомним, рязанцы массово обратились с просьбой ускорить отключение отопления из-за резкого потепления в регионе.

6 мая в Рязанской области температура воздуха прогреется до аномальных +31°С.