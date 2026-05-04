В Рязань пришло резкое потепление, жители требуют отключить отопление

В комментариях под постами в социальных сетях рязанцы массово жалуются на духоту в квартирах и просят администрацию и теплосети оперативнее реагировать на погодные изменения. Некоторые комментаторы отметили, что власти «отапливают улицу». Часть жителей напомнила о прошлогоднем опыте, когда отопление не отключали до последнего, и просит не повторять ту ситуацию. Другие посоветовали обращаться в ЖЭУ для регулировки температуры в домах — по их словам, в некоторых зданиях проблему уже решили локально. Отметим, 5 мая в Рязанской области ожидается сильная жара.

На этой неделе в Рязани температура воздуха прогреется до +26°C, жители потребовали отключения отопления. Жалобы появились в соцсетях.

